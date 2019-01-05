Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı.
Ümraniye'de sabaha karşı korkutan yangın
05.01.2019 - 06:32 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 8 kişi tahliye edildi.
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596721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596721.aspx
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