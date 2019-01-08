İstanbul Atatürk Havalimanından bugün akşam 18.20’de hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.
İstanbul-Nevşehir uçağı iptal edildi
08.01.2019 - 21:06 | Son Güncelleme: 08.01.2019 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
İstanbul Atatürk Havalimanından bugün akşam 18.20’de hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Etiketler : İstanbul-Nevşehir,
597281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597281.aspx
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