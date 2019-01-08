İstanbul Atatürk Havalimanından bugün akşam 18.20’de hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi. 
Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi. 