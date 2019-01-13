Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Erzincan ile Erzurum, öğleden sonra ise bölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Tunceli’de 8, Erzincan’da 12, Erzurum’da 13, Kars ve Ardahan’da 21, Ağrı’da 24 derece oldu. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 93, Konaklı’da 65, Kars Sarıkamış’ta 86, Erzincan Ergan’da 60 ve Ardahan Yalnızçam’da 36 santimetre ölçüldü.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Ağrı’da şadırvan ve çeşmeler dahi buz tuttu. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar, havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi. Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don, pus ve sis beklendiğinden vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.