Olay, Merkezefendi ilçesi Doktorlar Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yıkılmakta olan eski Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi binasının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme sırasında binadan kopan parçalar binanın önünden geçen yola savruldu, caddeyi duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri binanın çevresi ve yolda temizleme çalışması yaptı. Olayda, herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli’de bina çöktü
03.02.2019 - 20:19 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de yıkılma çalışması yapılan eski bir bina çöktü. Binadan kopan parçaların yola savrulması sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Doktorlar Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yıkılmakta olan eski Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi binasının bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme sırasında binadan kopan parçalar binanın önünden geçen yola savruldu, caddeyi duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri binanın çevresi ve yolda temizleme çalışması yaptı. Olayda, herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Etiketler : Denizli,
602195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602195.aspx
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