Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim  insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevir  üretiminin ülke ekonomisine yapacağı katkılara ilişkin rapor hazırladı.

AA muhabirinin söz konusu rapordan derlediği bilgilere göre kenevir,  sanayinin birçok alanı için ham madde olarak kullanılırken, ihracat potansiyeli  de bulunuyor.

Kenevir, otomotiv sektörünün yanı sıra ağaç işleme sanayisi, kenevir  talaşından doğal inşaat malzemeleri üretimi, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı,  izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi,  kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti  gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

Bu derece geniş kullanım alanına sahip kenevirin yasaklanmasının  Türkiye için ekonomik girdi anlamında önemli bir kayıp oluşturduğu ifade  ediliyor.

Otomobil gövdesinin dayanaklılığını artırıyor

Rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir,  imalatta kullanıldığında taşıtların gövdesinin dayanaklılığı çelikten 10 kat  fazla oluyor. Bu nedenle raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli  otomobilinde kenevir kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Kenevir, dayanıklı ucuz ve esnek olduğundan binaların yalıtımında da  kullanılabiliyor. Ana maddesi kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve  terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor.

Her yerde yetiştirilebiliyor

Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir, kendisini böceklerden koruyabilen  bir bitki olduğu için üretiminde tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.

Raporda yer alan tespitler dikkate alındığında, Türkiye'de tarım  alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda yılda 31,5 milyon ton  biyodizel üretilebileceği öngörülüyor. Endüstriyel kenevir üretiminin  artırılmasıyla et üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan ve ham  maddesinin büyük bir kısmı ithal olan yem giderinin düşeceği tahmin ediliyor.

Dünyada 36 ülkede yapılan endüstriyel kenevir üretimi ABD'nin 38  eyaletinde serbest iken İsrail ve Almanya gibi ülkelerde de birçok sektörde  kenevir ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.

8 kez kağıda dönüştürülebiliyor

Dört ayda yetişen bir dönümlük kenevir bitkisi, yirmi beş dönümlük  ağacın sağladığı oksijeni sağlıyor. Kenevirler 8 kez kağıda dönüştürülebilirken,  ağaç 3 kere dönüştürülebiliyor. Bir dönümlük kenevirden 4 dönüm ağaca eş kağıt  üretilebiliyor. Radyasyon temizleyici etkisi bulunan kenevir, bataklıkların  kurutulmasında da etkili oluyor.

Kenevirle yapılan sabun ve kozmetik ürünleri suyu kirletmediğinden  doğa dostu olarak biliniyor. Plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilirken,  bu şekilde imal edilen plastik doğada daha kolay çözünüyor.

İlaç sektörü için yüksek verime sahip bir ham madde olan kenevir, ağrı  kesici etkiye sahip olduğundan glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım,  mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde  kullanılıyor.

Kenevirde omega 3, omega 6 ve omega 9 bulunuyor. Bitki, potasyum,  magnezyum, bakır, folat, B6 vitamini ve E vitamini olmak üzere vitamin ve  mineraller de içeriyor.