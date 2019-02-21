Gaziosmanpaşa'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da depremin ardından çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı
21.02.2019 - 00:34 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 5 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin binayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler : Gaziosmanpaşa,
605994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605994.aspx
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