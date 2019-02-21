Beytüşşebap ve Uludere ilçesi arasındaki alternatif yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kış mesaisine devam eden ekipler, iş makineleri yardımıyla kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor. Uludere ilçesi Uzungeçit beldesi arasında 2 bin rakımlı Suvara Meşa geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle labirentler oluştu. Labirentleri kaldırmaya çalışan karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kar yolları kapattı, iş makineleri açmaya çalışıyor
21.02.2019 - 11:03 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeni ile kapanan yollar, iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şırnak,Beytüşşebap,kar,kapalı yol,yol çalışması,
606088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606088.aspx
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