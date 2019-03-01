Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15'te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bayrampaşa'da servis minibüsü devrildi
01.03.2019 - 09:24 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bayrampaşa,trafik kazası,
607812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607812.aspx
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