Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi.

