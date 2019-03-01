Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi.
Kanalizasyon çalışması sırasında Beyazsu hattında patlama
01.03.2019 - 18:38 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu. Patlama sonrasında olası sel su baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarma geçti.
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi.
Etiketler : Kanalizasyon çalışması,yaşam haberleri,
607921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607921.aspx
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