Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş otomobilde  başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray  Günaçar'ın (45) ölümüne ilişkin çalışma yapan jandarma ekipleri, maktulün olay  yerinde H.G. ile buluştuğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye  sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan H.G, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe  tutuklandı.

Öte yandan Günaçar'ın cenazesi, Akçay Merkez Camisi'nde kılınan  namazın ardından Kızılkeçi köyü mezarlığına defnedildi.