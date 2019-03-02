Elazığ'ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, "Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi.
En yoğun caddede böyle gezdi...
02.03.2019 - 20:01 | Son Güncelleme: 02.03.2019 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.
Etiketler : Elazığ,
608099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608099.aspx
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