Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta dün doğu çevre yolunda meydana gelen kaza, MOBESE tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Okan E.’nin idaresindeki 06 FL 5268 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan sola döndüğü sırada, yolun ters ve karşı yönünden gelen 73 SA 394 plakalı Serkan S. yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta geçerek hafif ticari araca çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle tır ve araç yola savrulurken, kaza sonrası araçta bulunan Okan E. ve Gökhan F. yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan F.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.