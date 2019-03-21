Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 
Adana: Az bulutlu 24 
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
Samsun: Az bulutlu 12 
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10 
Erzurum: Parçalı bulutlu 7 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18 