Edinilen bilgiye göre, Erzurum Otogarı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; terminal içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Cemal A. ekipler tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada 6 adet tarihi eser heykel, 27 adet sikke, 2 adet eski dönem yüzük, 6 adet eski dönem takı, 19 adet eski döneme ait değerli taş bulunarak gözaltına alınarak bahse konu malzemelere el konuldu. Cemal C. hakkında tarihi eser kaçakçılığından adli işlem yapıldı.
Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı
21.03.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da tarihi eser kaçakçıları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,otogar,tarihi eser kaçakçılığı,
611711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611711.aspx
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