Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Otogarı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; terminal içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Cemal A. ekipler tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada 6 adet tarihi eser heykel, 27 adet sikke, 2 adet eski dönem yüzük, 6 adet eski dönem takı, 19 adet eski döneme ait değerli taş bulunarak gözaltına alınarak bahse konu malzemelere el konuldu. Cemal C. hakkında tarihi eser kaçakçılığından adli işlem yapıldı.