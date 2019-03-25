Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Zanlının, güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
25.03.2019 - 12:42 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.
Etiketler : Şanlıurfa,terörist,
612472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612472.aspx
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