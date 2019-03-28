Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Yangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.

Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu.