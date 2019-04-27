Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırsal Örentaht Mahallesi'nde besicilik yapan Filiz Y. ve Ramazan Y.'ye ait olan ahırdan, bugün saat 15.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Silah sesiyle ahıra koşan komşuları Filiz Y.'nin tavana iple asılı cesedini, Ramazan Y.'nin ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halini görünce şoke oldu.

Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin öldüğü belirlendi.

İNTİHAR ETMİŞLER

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, ahırda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre çiftin intihar ettiği belirlendi.

SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Yapılan inceleme sonrası ölenlerin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Geriye herhangi bir not bırakmadıkları öğrenilen çiftin neden intihar ettiğinin araştırıldığı belirtildi.