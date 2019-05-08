Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Billur Sokak'ta sigortacı esnafı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada esnaflar birbirlerini tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. 