Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Billur Sokak'ta sigortacı esnafı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada esnaflar birbirlerini tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.