Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Billur Sokak'ta sigortacı esnafı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada esnaflar birbirlerini tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Başkent'te esnafların kavgası sokağa taştı
08.05.2019 - 16:04 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde sigortacı esnafı arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,esnaf,kavga,
623027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623027.aspx
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