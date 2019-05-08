Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkutan yangın, ağaç işleri sanayisi 32. sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki çöp konteynerinde başladı. Bir anlık dikkatsizlik ve ihmalin yol açtığı yangına mobilya imalatı yapan fabrikanın çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiyenin yangına zamanında müdahalesi ile olası bir faciadan dönüldü. Yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.