Günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmur’a bıraktı. Yağmurla birlikte şehir merkezine kısa süreli fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dağdibi, Karakamış, Çaltıcak Mahallelerinde de etkili olan dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekildi. Mısır ekili tarlalar mahsul yeni olduğu için zarar görmezken, yerler beyaza büründü.
Sakarya’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
11.05.2019 - 14:27 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da kısa süreli fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sakarya,yağış,dolu,
623731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623731.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER