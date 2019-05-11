Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmur’a bıraktı. Yağmurla birlikte şehir merkezine kısa süreli fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dağdibi, Karakamış, Çaltıcak Mahallelerinde de etkili olan dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekildi. Mısır ekili tarlalar mahsul yeni olduğu için zarar görmezken, yerler beyaza büründü.