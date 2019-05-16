Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan Bahçe apartmanında meydana geldi. Sivas'ta uzun yıllar tüccarlık yapan Abdurrahman Ata Kangal’dan (78) bir süredir haber alamayan yakınları, Kangal’ın evine gitti. Kangal’ın evine giren yakınları Kangal’ı yerde yığılmış şekilde buldu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kangal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kangal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kangal'ın kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği düşünülüyor.