İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Sırnak merkeze bağlı Güleşli köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Sırnak merkeze bağlı Güleşli köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şırnak,terörist,
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