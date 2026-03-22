Erzincan'da hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yeni doğan kuzularda artan ani ölümler nedeniyle endişe yaşıyor. Kısa sürede çok sayıda kuzunun belirti göstermeden telef olduğu belirtilirken, benzer vakaların il genelinde görüldüğü ifade edildi. Üreticiler, nedenin belirlenmesi için yetkililerden inceleme ve acil çözüm talep ediyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde hayvancılıkla uğraşan Orhan Küçükkaya, son 2 hafta içerisinde 50’den fazla yeni doğan kuzusunun aniden öldüğünü belirtti.

ERZİNCAN GENELİNDE AYNI SORUN VAR

Küçükkaya, kuzuların herhangi bir belirti göstermeden bir yere düşerek telef olduğunu ifade ederek, durumun neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Benzer ölümlerin yalnızca Oğuz köyüyle sınırlı olmadığı, Erzincan genelinde de bazı üreticilerin aynı sorunla karşılaştığı öğrenildi.

Yeni doğan kuzularda görülen ani kayıplar, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kuzuların telef olma nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti.

YETKİLİLERE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Veteriner hekimler ve tarım yetkililerinin sorunun kaynağını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, daha fazla kayıp yaşanmadan çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Öte yandan, yaşanan kuzu kayıplarının ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilirken, üreticiler yetkililerden acil destek bekliyor.

