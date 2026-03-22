İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatleri itibarıyla sis etkili oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşıyor.

SÜRÜCÜLER ZOR İLERLEDİ

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerliyor.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Göz gözü görmedi! İstanbul sis bulutuyla kaplandı

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle özellikle caddelerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis, Boğaz çevresi, Levent ve Zincirlikuyu'dan görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası