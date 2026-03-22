Anadolu Ajansı • Akyaka
Baharı beklerken kış geldi: Kar boyu 2 metreyi aştı!
Kars'ta aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.
Kars'ta kent genelinde kar ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
KAR 2 METREYİ AŞTI
Kentin yüksek kesimleri arasında yer alan Akyaka ilçesine bağlı Kayadöven köyü, boyu 2 metreyi aşan karla beyaz örtüyle kaplandı. Köydeki evler, ahırlar ve araçlar karla kaplanırken, bazı yapılar ise neredeyse tamamen kar örtüsünün altında kaldı.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
