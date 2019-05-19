Pazarlar ilçesi Orhanlar köyünde bahçede iftar hazırlığı yapan ailenin 10 metre yakınına yıldırım düştü. Aile bireyleri olaydan kıl payı kurtulurken,düşen yıldırımın çıkardığı yangını vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 