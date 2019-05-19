Pazarlar ilçesi Orhanlar köyünde bahçede iftar hazırlığı yapan ailenin 10 metre yakınına yıldırım düştü. Aile bireyleri olaydan kıl payı kurtulurken,düşen yıldırımın çıkardığı yangını vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Araziye düşen yıldırımdan kıl payı kurtuldu
19.05.2019 - 21:44 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde bahçede iftar hazırlığı yapan aile, 10 metre yakınına düşen yıldırımdan kıl payı kurtuldu.
Etiketler : Kütahya,
625701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625701.aspx
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