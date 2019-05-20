Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Herkes ömür boyu hatırlayacağı mezuniyet elbisesinin en güzel, en özel olmasını ister. Muhtemelen gençler sene başından itibaren ‘ne giyeceğim’ sıkıntısını yaşamaya başlamıştır. Morhipo uzmanlarının tavsiyelerini mezuniyet gecesi için elbise seçmekte zorlananlar için sıralayalım o hâlde:

¥ Öncelikle bedeninize en uygun elbiseyi seçmeniz önemli. Bunun için kendinize yakışan rengi bularak başlamalısınız. Cilt alt tonunu öğrenmek, renk seçiminde faydalı olacaktır.

¥ Elbise seçmeden önce trendlere de göz atmak çok önemli. Bu trendleri kendinize uydurmak ise size kalmış.

¥ Sezonun en trend renkleri arasında canlı mercan rengi, canlı fuşya, ısıtan sarı, enerji veren turuncu var. Sadeliği sevenlerin yeni favorisi lila ve toz pembe.

¥ Romantikler için oldukça fazla çiçek deseni var. Riski oldukça az bir seçim olabilir çiçekli desenler.

¥ Payet de bu yılın modalarından. Baştan aşağı olmasada payeti sadece bir bölgede kullanılan tulum bile olabilir.

¥ Tek parça her zaman daha uzun ve zayıf gösterir, bunu unutmamakta yarar var.

¥ Büzgülü ya da pliseli elbiseler çok popüler. Diğer popüler ürünler ise batikler. Farklı görünebilirsiniz.