Kelkit'te bağlı Deliller köyünde iki hafta önce Faris Yılmaz'ı kene ısırdı. KKKA hastalığı şüphesiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı. Yılmaz, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Gümüşhane’de kene ısıran çiftçi öldü
21.05.2019 - 12:11 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Faris Yılmaz (73), hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Gümüşhane,çiftçi,kene,
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