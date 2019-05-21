Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kelkit'te bağlı Deliller köyünde iki hafta önce Faris Yılmaz'ı kene ısırdı. KKKA hastalığı şüphesiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı. Yılmaz, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.