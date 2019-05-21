Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Balyaların alevi, rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı. Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangını hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine giden Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren Dallı'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında 2 ev ile yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.