Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, kent girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında toplam 20 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.