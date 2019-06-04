Alınan bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesinde Tarihi Orta Çarşı'da, tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu dairede hasar oluştu.
Sinop’ta yangın
04.06.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 04.06.2019 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Etiketler : Sinop,yaşam haberleri,
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