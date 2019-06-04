Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sinop’un Boyabat ilçesinde Tarihi Orta Çarşı'da, tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu dairede hasar oluştu.