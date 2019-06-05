Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarında bir otomobilin altında vatandaşlar, yılan olduğunu gördü. Yılanın evlere girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı.