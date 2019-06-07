Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti.

Müşteri kılığında operasyon düzenlendi

Habertürk'ün haberine göre, kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti.

10 bin liraya iguana satan öğretmen gözaltına alındı

İlk operasyon, 80 santimetre uzunluğundaki kahverengi iguanayı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. gözaltına alınırken satmaya çalıştığı iguanaya el konuldu.



Beyaz kobra ve leopard Gecko kertenkele

Daha sonra, tehlikeli bir tür olarak nitelendirilen leopart gecko geco cinsi kertenkele ve kraliyet kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Sakallı ejderi de satamadılar

Müşteri kılığında operasyonlarını sürdüren polis, sakallı ejderi 550 liraya satmaya çalışan A.G.'yi de gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan, T.A., F.A.T., Y.S. Ve A.G.'ye 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Egzotik vahşi hayvanlar hayvanat bahçesine teslim edildi

Operasyonlarda ele geçirilen, beyaz kobra yılanı, iguana, sakallı ejder, leopart gecko geco kertentele ve sakallı ejder cinsi kertenkele Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.