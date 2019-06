Çizgi filmde eş cinsel propaganda

Çoğu ebeveyn, çocukları biraz oyalansın diye onlara çizgi filmler seyrettirir. Ama bu çizgi filmler sanıldığının aksine hiç de masum olmayabiliyor.

İşte çocukların gizlice zehirlendiği çizgi filmlerden biri de Amerikan yapımı My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir çizgi dizisi. İlk kez eşcinsel bir çiftin yer aldığı dizide, ahlakszılık propagandası yapıldı. Scootaloo isimli karaktere lezbiyen bir çiftin baktığı dizide hiçbir şeyden habersiz masum yavruların körpe zihinlerine hiç farkında olmadan sapkın ilişkiler pompalanıyor.

