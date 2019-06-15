İşte çocukların gizlice zehirlendiği çizgi filmlerden biri de Amerikan yapımı My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir çizgi dizisi. İlk kez eşcinsel bir çiftin yer aldığı dizide, ahlakszılık propagandası yapıldı. Scootaloo isimli karaktere lezbiyen bir çiftin baktığı dizide hiçbir şeyden habersiz masum yavruların körpe zihinlerine hiç farkında olmadan sapkın ilişkiler pompalanıyor.
Çizgi filmde eş cinsel propaganda
15.06.2019 - 04:27 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çoğu ebeveyn, çocukları biraz oyalansın diye onlara çizgi filmler seyrettirir. Ama bu çizgi filmler sanıldığının aksine hiç de masum olmayabiliyor.
Etiketler : My Little Pony: Arkadaşlık Sihirlidir,My Little Pony,çizgi film,
631097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631097.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER