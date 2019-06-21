Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.