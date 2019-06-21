Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı var
21.06.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor.
Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli parka gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : öğretmen,servis,yaralı,
632288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632288.aspx
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