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MSB 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
24.06.2019 - 12:36 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Etiketler : MSB,
632769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632769.aspx
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