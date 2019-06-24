Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var
24.06.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,tarsus,kaza,
632776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632776.aspx
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