Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/s) rüzgâr esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars’ta 3, Erzincan’da 10, Erzurum’da 6, Ağrı’da 4, Tunceli’de 8 ve Iğdır’da 11 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 24, Ardahan’da 15, Erzurum’da 18, Kars’ta 18, Ağrı’da 19, Tunceli’de 20, Iğdır’da 25 derece.