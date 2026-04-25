İstanbul Başakşehir'de bir köpeği camdan sarkıtarak korkutan S.D. isimli kadının o anları sosyal medyada tepki çekti. İnfial oluşturan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan kadın adli makamlara sevk edildi.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir sitede oturan kadın, köpeğini camdan aşağı sarkıttı. Sarkıttığı köpeği bilerek cama da vuran kadın o anları ise kayda aldı.

"ŞENOL BABASI KURTARSIN"

Kadının çektiği videoda "Şenol babası alsın ve kurtarsın bu köpeği. Şenol babası hadi gel" dediği duyuldu.

Köpeği camdan sarkıtıp Hadi kurtarın diyen kadın gözaltında!

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yürütülen saha çalışmalarında söz konusu videoyu çekerek köpeği camdan aşağı sarkıttığı tespit edilen S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

KÖPEK ASIL SAHİBİNDE

Videonun geçmiş tarihlerde çekildiği sosyal medya platformlarında yeni yayınlandığı ortaya çıkarken, video kaydında yer alan köpeğin asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

