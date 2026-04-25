"Görüşmeler dışarı sızamaz" kuralıyla bilinen gizli Bilderberg Toplantıları’na Türkiye'den Ali Koç ve Fatih Birol’un da aralarında bulunduğu 6 dev isim damga vurdu

Siyaset, iş dünyası ve akademi dünyasının en seçkin isimlerini bir araya getiren Bilderberg Toplantıları, bu yıl ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 katılımcının yer aldığı gizli zirvede, küresel sorunlar ve stratejik başlıklar ele alındı.

BİLDERBERG NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

İlk kez 1954 yılında Polonyalı siyasetçi Retinger'in girişimiyle hayata geçirilen Bilderberg Toplantıları, Atlantik ittifakını güçlendirmeyi ve Batı ülkeleri arasındaki iş birliğini artırmayı hedefliyor. Toplantıların en temel kuralı olan "Chatham House" prensibi gereği, içeride konuşulan görüşler dışarı aktarılabiliyor ancak bu görüşlerin kime ait olduğu kesinlikle gizli tutuluyor. Bu gizlilik, katılımcıların fikirlerini daha rahat ifade etmelerine imkan tanıyor.

TÜRKİYE'DEN ALTI ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Washington’da düzenlenen toplantıya Türkiye’den iş dünyası, diplomasi ve akademi alanlarından dikkat çeken isimler katıldı. Sızdırılan katılımcı listesine göre zirvede Koç Holding Başkan Yardımcısı Ali Koç, ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tara, AGİT Genel Sekreteri Feridun H. Sinirlioğlu ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol yer aldı.

Toplantıya ayrıca Fiba Group Başkanı Murat Özyeğin ile Cambridge Üniversitesi profesörü Ayşe Zarakol da katılan isimler arasında bulundu.

Bilderberg toplantıları, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House tarafından bundan neredeyse 100 yıl önce ortaya atılan ve toplantı, çalıştay gibi görüşmeler sonrasında kişilerin fikirlerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayan Chatham House Kuralı'nı benimsiyor.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VARDI?

Dail Mail'in aktardığı bilgilere göre, bu yılki görüşmelerin ana eksenini Avrupa'da yükselen popülizm, küresel ekonomik eşitsizlikler ve mesleklerin geleceği oluşturdu. Ayrıca Rusya, Suudi Arabistan ve ABD- İran eksenindeki savaşlar ile enerji güvenliği konuları da masaya yatırıldı.

Bilderberg Toplantıları, bugüne kadar Türkiye'de üç kez gerçekleştirildi. 1959 ve 2007 yıllarında İstanbul, 1975 yılında ise İzmir bu kapalı zirveye ev sahipliği yaptı. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen toplantılar, karar alma mekanizması olmaktan ziyade, küresel trendlerin tartışıldığı üst düzey bir fikir alışverişi platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

