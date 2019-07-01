Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.
Antalya’da orman yangını
01.07.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,story_,
634140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634140.aspx
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