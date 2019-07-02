Tuzla Orhanlı'da bulunan Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunun 2 katlı bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Polyester üretimi yapıldığı belirtilen fabrikanın çatısını saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Tuzla'da korkutan yangın
02.07.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da iki katlı fabrikada yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Tuzla,yangın,
634419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634419.aspx
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