Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; terör örgütleri DEAŞ ile PKK'nın propagandasını yaptıkları, THKP/C ile FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen, bazılarının kesinleşmiş 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.