Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; terör örgütleri DEAŞ ile PKK'nın propagandasını yaptıkları, THKP/C ile FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen, bazılarının kesinleşmiş 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Malatya'da terör operasyonu: 17 gözaltı
12.07.2019 - 13:42 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da, terör örgütleri THKP/C, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY üyesi olan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Malatya,
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