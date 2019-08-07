Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Soma'da deprem meydana geldi
07.08.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MANİSA’nın Soma ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler : MANİSA,
642299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642299.aspx
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