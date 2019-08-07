Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Soma ilçesi Kozluören Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.02’de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.