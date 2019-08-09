Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çay kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 900 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Van’da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
09.08.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çay kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 900 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Van,kaçak çay,kaçak sigara,
642753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642753.aspx
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