Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıplara karışan Savaş, şikayet üzerine 26 Temmuz 2018’de polis tarafından yakalandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Savaş’a ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 30 yıl hapis ve 868 bin TL adli para cezası verdi.