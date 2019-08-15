Kayıplara karışan Savaş, şikayet üzerine 26 Temmuz 2018’de polis tarafından yakalandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Savaş’a ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 30 yıl hapis ve 868 bin TL adli para cezası verdi.
‘MİT personeliyim’ dedi, 30 yılı yedi
15.08.2019 - 03:07 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da kendini ‘MİT personeli Tibet Demir’, olarak tanıtan Volkan Savaş, yakında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Başdanışman’ olarak göreve atanacağını belirterek altı kişiyi toplam 328 bin 394 TL ve 5 bin avro dolandırdı.
Etiketler : dolandırıcı,
643791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643791.aspx
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