Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk'e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.