Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ekinyolu köyündeki bir inşaatta çalışan Mehmet Solgun dengesini kaybederek 8 metreden düştü. Yakınlarının yardımıyla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solgun, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Solgun'un tedavisi sürerken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.