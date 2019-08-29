Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ekipleri, arazözlerle sevk edildi.

Dardanos mevkisinden havalanan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Bölgeye Edremit ve Keşan'dan da helikopterlerin gönderildiği belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgeye kadar ilerledi.

Yoğun dumandan dolayı hastane bahçesindeki otopark alanında bulunan araçlarla Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümündeki hastalar tahliye edildi. Hastane yönetimi, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı. Yangına 4 helikopter, 20 arazöz ile 100'e yakın orman personeli müdahale ediyor. Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Trafik polisleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Hastane yönetiminden sık sık ‘Elektrikli cihazları fişten çekin’ anonsları yapıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Ulusoy, zarar gören alanın büyüklüğünün soğutma çalışmalarının ardından belirleneceğini ifade etti.