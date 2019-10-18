Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi kısımlarının konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, şüphe üzerine durdukları Şenol Ş.'nin aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 170 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 39 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Şenol Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.